Modena Fermana, probabili formazioni | Canarini ancora senza Zaro, Sodinha titolare

Questa sera si gioca il posticipo tra Modena e Fermana al ‘Braglia’. I canarini devono riscattarsi e fare punti importanti, anche in vista dei due derby contro Carpi e Reggiana che si giocheranno rispettivamente giovedì e domenica. Anche la Fermana è a caccia di riscatto dopo il cambio in panchina.

QUI MODENA - Mister Zironelli dovrà fare ancora a meno di Zaro in difesa oltre che di Spagnoli e Tulissi in attacco. Possibilità per Sodinha dal primo minuto insieme a De Grazia e Ferrario come unica punta.

QUI FERMANA - Due assenti per il nuovo mister Antonioli, ovvero gli squalificati Manè e Mantini. Al centro della difesa a quattro ci saranno Comotto e Scrosta, mentre in attacco il tandem Cognini-Maistrello cercherà di mettere in difficoltà la difesa gialloblù.

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Politti, Perna, Stefanelli; Bearzotti, Boscolo Papo, Davì, Varutti; De Grazia, Sodinha; Ferrario.

FERMANA (4-4-2): Gemello; Iotti, Comotto, Scrosta, Sperotto; Liguori, Urbinati, Persia, Bacio Terracino; Cognini, Maistrello.