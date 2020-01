Modena Imolese, probabili formazioni | Problemi sulla trequarti per Mignani

Dopo la doppia trasferta i canarini tornano al 'Braglia' e affronteranno un'Imolese che sta risalendo la classifica per portarsi in zona salvezza. Sono tanti i problemi di formazione per mister Mignani che non potrà disporre di alcuni uomini chiave. Fischio d'inizio alle ore 17.30.

QUI MODENA - Rientra Davì dalla squalifica e torna a centrocampo insieme al confermato Muroni e Rabiu; si ferma invece Tulissi per squalifica e, data l'assenza di Sodinha ancora infortunato, sembra Pezzella il giocatore che più probabilmente andrà a ricoprire il ruolo di trequartista. Ancora in dubbio Gagno, pronto Pacini tra i pali; in attacco ballottaggio Spagnoli-Rossetti, col primo acciaccato. Ancora out Perna.

QUI IMOLESE - 3-4-1-2 per Atzori che schiererà Rossi tra i pali; in difesa ci sarà l'ex Carini insieme a Boccardi e Checchi. Sulla trequarti agirà Belcastro alle spalle dell'ex Carpi Ferretti, arrivato a gennaio, e Latte Lath.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Pacini; Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti; Muroni, Rabiu, Davì; Pezzella; Ferrario, Rossetti.

IMOLESE (3-4-1-2): Rossi; Boccardi, Checchi, Carini; Tentoni, Alimi, Marcucci, Valeau; Belcastro; Ferretti, Latte Lath.