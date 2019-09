Modena Padova, probabili formazioni | Zironelli cambia qualcosa in attacco

Dopo l'assurda beffa nel finale di Piacenza, i canarini tornano al 'Braglia' per affrontare un'altra squadra blasonata come il Padova. Mister Zironelli pensa a qualche cambio per provare a dare una svolta alla stagione, ma la maggior parte dei giocatori sono confermati. Il match si disputerà nel posticipo di domani, lunedì 9 settembre, con fischio d'inizio alle ore 20.45.

QUI MODENA - Tra i pali ancora Gagno che viene confermato insieme al reparto difensivo formato da Perna, Zaro e Politti. In mediana Laurenti e Boscolo Papo formeranno in reparto insieme a uno tra Davì e Rabiu che sono in ballottaggio per una maglia da titolare. Sulle fasce ancora Mattioli e Varutti che hanno sempre fatto bene. In attacco, dove ci sono i problemi maggiori, si prova a cambiare inserendo Spagnoli al posto di Ferrario a far coppia con Tulissi.

QUI PADOVA - Anche la squadra di mister Sullo partirà con un 3-5-2 nella sfida contro il Modena, dopo le due nette vittorie nelle prime due partite di campionato in cui i gol realizzati sono stati 9 (sei in un solo match) e 2 quelli subiti. In porta Minelli sarà alle spalle di Pelagatti, Kresic e Lovato. Sulle fasce Fazzi e Baraye rispettivamente a destra e sinistra, mentre a centrocampo ci saranno Germano, Ronaldo e Castiglia. Tandem d'attacco: Mokulu-Santini.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (3-5-2): Gagno; Perna, Zaro, Politti; Mattioli, Laurenti, Boscolo Papo, Davì (Rabiu), Varutti; Tulissi, Spagnoli (Ferrario).

PADOVA (3-5-2): Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato; Fazzi, Germano, Ronaldo, Castiglia, Baraye; Mokulu, Santini.