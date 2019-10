Modena Reggio Audace probabili formazioni | Tanti assenti nel derby del Secchia

Secondo derby in quattro giorni per il Modena che giovedì sera ha vinto al 'Cabassi' contro il Carpi grazie al gol di Tulissi e oggi ospiterà al 'Braglia' la Reggio Audace. Qualche problema in difesa per Zironelli, mentre per gli ospiti sono tanti gli infortuni in vari reparti del campo.

QUI MODENA - Squalificati Zaro e Ingegneri, la difesa è praticamente costretta per mister Zironelli con l'unico dubbio tra Politti e Cargnelutti sulla destra di Perna. Centrocampo confermato rispetto al match di giovedì, mentre in attacco potrebbe cambiare qualcosa, con Sodinha dal primo minuto alle spalle di Ferrario.

QUI REGGIO AUDACE - E' lunga la lista degli infortunati per mister Alvisi. All'appello mancano infatti Venturi, Marchi, Lunetta e Martinelli. Assente anche Kargbo squalificato. Ballottaggio in attacco tra Scappini e Brodic; alle spalle della punta ci saranno Zanini e Staiti.

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Politti, Perna, Stefanelli; Bearzotti, Davì, Pezzella, Varutti; Sodinha, Tulissi; Ferrario.

REGGIO AUDACE (3-4-2-1): Narduzzo; Spanò, Rozzio, Costa; Libutti, Rossi, Varone, Kirwan; Zanini, Staiti; Scappini.