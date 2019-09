Modena Rimini, probabili formazioni | Ancora dubbi in attacco, Ferrario in panchina

Sfida contro i romagnoli del Rimini al ‘Braglia’ per i canarini. I ragazzi di Mister Zironelli hanno raccolto un punto nella trasferta infrasettimanale contro la Sambenedettese e cercano la seconda vittoria in campionato, la prima in casa; anche il Rimini ha pareggiato 1-1 nell’ultimo match contro il Gubbio e si trova a 6 punti in classifica insieme al Modena.

QUI MODENA - Zironelli torna alla solita difesa con Politti, Zaro e Perna. A centrocampo confermato Pezzella, mentre in attacco Rossetti sarà affiancato da uno tra Spagnoli e Ferrario, con il primo favorito e il secondo pronto ad entrare nella ripresa.

QUI RIMINI - mister Cioffi punta su Zamparo in attacco che farà coppia con Arlotti. In panchina ci sarà Ventola pronto a subentrare. In mediana giocheranno Van Ransbeeck, Palma e Candido. Tra i pali Scotti.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (3-5-2): Gagno; Politti, Zaro, Perna; Laurenti, Davì, Boscolo Papo, Pezzella, Varutti; Spagnoli, Rossetti.

RIMINI (3-5-2): Scotti; Oliana, Ferrani, Scappi; Finizio, Van Ransbeeck, Palma, Candido, Silvestro; Arlotti, Zamparo.