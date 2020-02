Modena Sambenedettese, probabili formazioni | Rientra Gagno tra i pali, ancora spazio a Ferrario

Questo pomeriggio al 'Braglia' ancora uno scontro diretto per i canarini in ottica play off. Contro la Sambenedettese infatti ci si gioca forse la permanenza nei primi dieci della classifica.

QUI MODENA - Non cambia molto Mignani, a parte il rientro di Gagno in porta che prende il posto di Pacini. Davanti sarà ancora Tulissi ad agire alle spalle di Spagnoli e Ferrario.

QUI SAMBENEDETTESE - In attacco torna Di Massimo. Montero pensa al 4-3-3 con Biondi e Miceli al centro della difesa dove manca Di Pasquale.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno, Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti; Davì, Rabiu, Muroni; Tulissi; Spagnoli, Ferrario.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Massolo, Rapisarda, Biondi, Miceli, Gemignani; Rocchi, Angiulli, Frediani; Orlando, Cernigoi, Di Massimo.