Novara-Carpi, probabili formazioni | Il Carpi riparte con un Melchiorri in più

Pronti via: ricaricate le batterie, col mercato ancora “aperto” e con un Melchiorri in più in attacco, il Carpi ricomincia da Novara (sabato, ore 15). Ovvero su un campo tradizionalmente difficile, dove poco più di un anno fa (30 dicembre 2016, ultima di andata) subì una delle sconfitte più immeritate degli ultimi anni (2-1). All’andata, tuttavia, le parti si sono rovesciate e i biancorossi hanno artigliato una vittoria (1-0, gran gol di Malcore) decisamente “di lusso”, per quanto visto in campo, con i piemontesi di Corini meritevoli almeno di un punto. Tant’è, ma i precedenti non vanno in campo. Anzi, è proprio il caso di dirlo. Inizia tutta un’altra storia. Il girone di ritorno della lunghissima serie B azzera o quasi quanto fatto in precedenza. Il Carpi ha l’obiettivo salvezza nel mirino (quota 50, mancano ventun punti), poi eventualmente penserà a qualcos’altro. Novara è già un test piuttosto difficile. Gli azzurri – a pieno organico, al netto dei problemi fisici dei vari Casarini, Sansone e Maniero valgono molto di più della classifica.

Quindi, come al solito, biancorossi con i piedi ben piantati in terra, come negli ultimi impegni del 2017. Ne è cosciente il tecnico Calabro che vuol calare sul tappeto verde il nuovo acquisto, anche se non lo conferma al cento per cento in sede di viglia: “Melchiorri? E’ a disposizione, sicuramente è compatibile con Mbakogu. Ha messo entusiasmo e disponibilità sin dal primo allenamento. E’ d’esempio anche per i più giovani”. Insomma, potrebbe giocare sì per svegliare e rimpolpare l’attacco più “anemico” del torneo. Il tecnico fa il punto della situazione alla vigilia della prima di ritorno: “Noi tutti siamo pronti a ripartire dopo esserci rigenerati nella sosta, fisicamente e moralmente. Il Novara ha qualità e pure un ottimo tecnico, ci creeranno sicuramente dei problemi, speriamo di aver lavorato bene sui loro punti deboli. I ragazzi stanno bene e dal punto di vista fisico hanno sempre offerto le massime garanzie. Vedremo sul campo se partiremo forte o daremo il massimo nella seconda parte. Ho grossa fiducia allo staff ed alla filosofica di questa società che ha un dna ben preciso”. Sul mercato non dice quasi nulla: “Non mi compete e quindi non ne parlo. I colpi di mercato potrebbero essere senz’altro Jelenic, Concas, Giorico (attualmente out) e lo stesso Bittante (anche lui potrebbe giocare dal 1’, n.d.r.).

Nel Novara dissipati i dubbi su Troest e Di Mariano (sfebbrati e disponibili). Recuperato anche Maniero dopo la paura in settimana (contusione al ginocchio dopo ed esami hanno escluso da subito complicazioni. Out Chaija e Chiosa.

Carpi ancora privo di Sabbione (terza ed ultima giornata di squalifica). Fuori Giorico, Jelenic e Carletti, non convocati (perché sono in procinto di cambiare aria Romano, Prezioso, Yamga e Manconi). Ipotesi formazione: davanti a Colombi, Poli (ex Novara) in difesa tra Capela e Ligi. Sugli esterni Pachonik e Bittante, Pasciuti mezzo sinistro a dare manforte a Verna e Mbaye. Poi Mbakogu e Melchiorri guastatori in avanti.

LE PROBABILI FORMAZONI:

NOVARA (3-5-2): Montipò; Golubovic, Troest, Mantovani; Dickmann, Sciaudone, Casarini, Moscati, Calderoni; Sansone, Maniero. A disp.: Farelli, Benedettini; Del Fabro, Tartaglia, Bove, Ronaldo, Maracchi, Schiavi, Orlandi, Nardi, Di Mariano, Macheda. All.: Corini.

CARPI (3-5-2): Colombi; Capela, Poli, Ligi; Pachonik, Verna, Mbaye, Pasciuti, Bittante; Mbakogu, Melchiorri. A disp.: Serraiocco, Brunelli; Brosco, Saber, Calapai, Malcore, Nzola, Saric, Belloni. All.: Calabro.

ARBITRO: La Penna (Raspollini/Opromolla; De Angeli).