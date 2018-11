Padova-Carpi, probabili formazioni | Per i biancorossi inizia il ciclo di ferro

Dopo la sosta seguita ai due buoni pareggi contro Crotone e Benevento, il Carpi ha un’altra gara “da non sbagliare”. Allo stadio Euganeo (sabato, ore 15) la squadra di Castori va a far visita al Padova in un autentico scontro diretto. Finisce novembre prima di un mese di fuoco: altre sei gare nell’arco di quattro settimane a dicembre. Domenica 2 arriva il Lecce, venerdì 7 a Pescara, domenica 16 con la Salernitana, sabato 22 a Cremona, mercoledì 26 col Livorno, domenica 30 dicembre a Venezia. I veneti (quattro punti e una gara giocata in più), guidati dal bravo Foscarini, hanno subito cambiato marcia, passando ad Ascoli due settimane fa.

Castori presenta così il match su un campo che in passato non gli hai mai portato troppa fortuna: “Conosco Claudio Foscarini, bravo collega e compagno di corso a Coverciano. Bisogna tener presente anche il lavoro del suo predecessore, quel Bisoli che pure conosco bene e che a Padova ha vinto un campionato difficile l’anno scorso. Loro sono vicini a noi in classifica, ma noi siamo chiamati a fare risultato a prescindere da chi abbiamo di fronte. La gara è importante, ma non ne vorrei enfatizzare il peso. Lo è come lo sono tutte, ne mancano ancora tante, non siamo alle ultime giornate, quindi è sbagliato eventualmente usare termini come ultima spiaggia o cose così. La mia squadra sta bene, abbiamo utilizzato la settimana di sosta per un “carico” fisico, mentre questa è stata una settimana tipo di normale approccio, come è giusto che sia. Stiamo migliorando e mi aspetto conferma dal campo di questa mia sensazione. Il gruppo ha dimostrato grande disponibilità ed è evidente un crescita fisica”.

I biancorossi in campo saranno i padroni di casa, perché il Carpi giocherà con la terza divisa, di colore nero. Per la prima volta come “main sponsor” al posto di quello consueto che fa capo all’ad Bonacini (Gaudì), comparirà “Chicca il sole esiste per tutti”, una no profit lombarda che si occupa di iniziative e raccolta fondi in collaborazione con l’Istituto Tumori di Milano. Poi lo “sponsor” cambierà ogni cinque partite, dando spazio ad altre tre associazioni impegnate nel sociale, secondo un’iniziativa illustrata in settimana proprio da Bonacini.

GLI EX – Su tutti Colombi che è vicino al traguardo delle 100 gare col Carpi (gliene mancano sei). Il portiere scuola Atalanta era presente nel match di campionato di cinque stagioni fa e fu decisivo, parando un rigore sull’1-1 al patavino Musacci. Finì 1-4.

DAL CAMPO – Rientra Mokulu dopo la squalifica. Ballottaggio Buongiorno-Pezzi per una maglia sull’out sinistro. Recuperati Suagher e Mbaye, Castori non ha particolari problemi di formazione. Foscarini ha il dubbio Minesso-Clemenza dietro le due punte, Bonazzoli e Capello. Rientra Ravanelli in difesa.

CAPIENZA - Il Calcio Padova ha fatto sapere che, vista la nota della Questura con la quale è stata comunicata l’idoneità del sistema di videosorveglianza dello Stadio Euganeo, il Comune della città antoniana ha autorizzato l’aumento di capienza dello Stadio Euganeo da 7.500 a 11.540 spettatori.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PADOVA (4-3-1-2): Perisan; Cappelletti, Ravanelli, Trevisan, Contessa; Mazzocco, Belingheri, Pulzetti; Clemenza; Bonazzoli, Capello. All.: Foscarini.

CARPI (4-4-1-1): Colombi; Pachonik, Sabbione, Poli, Buongiorno; Jelenic, Mbaye, Pasciuti, Piscitella; Concas; Arrighini. All.: Castori.

ARBITRO: Rapuano di Rimini (Scatragli e Tardino, quarto ufficiale Abbattista).