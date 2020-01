Padova Modena, probabili formazioni | Davì squalificato, ballottaggio Ferrario-Rossetti

Trasferta impegnativa questo pomeriggio per i canarini che affronteranno il Padova alle 15 allo stadio 'Euganeo'. I gialloblù devono fronteggiare alcune assenze importanti e cercare di prolungare la serie di risultati positivi, mentre in biancoscudati stanno vivendo un momento delicato dopo due sconfitte consecutive in campionato.

QUI PADOVA - Momento delicato per la squadra di casa che dopo due sconfitte consecutive ha messo in discussione l'allenatore, confermandolo poi in vista del match contro il Modena. In difesa ci sarà l'ex di turno Andelkovic, mentre il tandem d'attacco sarà formato da Santini e Nicastro.

QUI MODENA - Non rientra Sodinha che è ancora alle prese con l'infortunio, così come Perna; a questi si aggiunge Davì squalificato per due turni dopo l'espulsione nel match casalingo contro il Piacenza. Ballottaggio in attacco tra Ferrario e Rossetti, con il primo in vantaggio. Possibile esordio per il nuovo arrivato Muroni.

PROBABILI FORMAZIONI

PADOVA (3-5-2): Minelli; Andelkovic, Pelagatti, Lovato; Rondanini, Germano, Ronaldo, Hallfredsson, Fazzi; Santini, Nicastro.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti; Muroni, Rabiu, De Grazia; Tulissi; Spagnoli, Ferrario.