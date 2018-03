“Non voglio prendere gol” – così Calabro arringa a fine allenamento il gruppo dei suoi ragazzi raccolto in cerchio, prima della partenza in autobus per l’aeroporto “Catullo” di Verona da dove il Carpi si è imbarcatoper Palermo. Domani pomeriggio al “Barbera” per i biancorossi è un altro test per misurare la crescita complessiva di una squadra che non incanterà gli esteti del football ma sta crescendo di partita in partita anche in chiave offensiva dopo aver perfezionato i meccanismi di un reparto difensivo che non incassa reti da 393’. Per il Carpi la sfida di Palermo ha il sapore della serie A perduta (2-2 nel settembre 2015, con non poche recriminazioni per il gruppo allora allenato da Castori) oppure quello di una grande impresa (vittoria 1-2, con rigore parato da Colombi ad un certo Dybala) nel maggio 2014, allorquando i rosanero lanciati verso la massima divisione trovarono un’amara sconfitta dopo 20 risultati utili di fila.

Calabro presenta così il match della Favorita: “Il Palermo non c’entra nulla con questa categoria” – attacca il tecnico biancorosso – “E le assenze che hanno dimostrano, vista la formazione che manderanno in campo, proprio la ricchezza dell’organico e la qualità complessiva della squadra di Tedino. Hanno un enorme potenziale a prescindere dal modulo che adotteranno. Al mio collega faccio i complimenti sinceri, perché non è facile convivere con la pressione di dover vincere per forza in un contesto del genere”. Come si ferma un’avversaria così? “Giocando di squadra” – risponde Calabro – “moltiplicando l’attenzione su ogni palla e restando compatti. I ragazzi dovranno essere bravi ad adattarsi anche alle loro prevedibili variazioni in corso”. Tre partite in nove giorni. Turn-over in vista? “Qualcosina cambierà, perché ritengo strategicamente intelligente sfruttare le risorse di tutti. Ogni giocatore può dare una mano notevole in questo snodo della stagione, dobbiamo ragionare in tal senso”. Il modulo 3-5-1-1 ha fruttato sei punti tra Pescara e Pro Vercelli, coincidenti con l’assenza di Mbakogu. E’ una scelta definitiva? “No, tutt’altro. Jerry è troppo importante e la sua mancanza si fa sentire. Detto questo il nuovo scacchiere, solo apparentemente più difensivo, ha liberato i centrocampisti da compiti più gravosi, rendendoli più freschi per arrivare al tiro, e tutta la squadra ne ha beneficiato”.

DAL CAMPO – Tutti convocati, eccetto Mbakogu e Belloni, torna a pieno regime Brosco che aspira legittimamente a sfilare una maglia da titolare a Capela o Ligi. In mezzo al campo Mbaye riprende il suo posto, probabile rifiati Pasciuti. Ma con Calabro non si sa mai…. Negli ultimi allenamenti alcuni effettivi sono rimasti a riposo, tipo il “falso dieci” Sabbione o Concas, ma sono partiti anche loro. “Nzola è cresciuto” – spinge il suo tecnico, che lo ha avuto anche in C l’anno scorso a Francavilla. Il francese è stato provato con i potenziali titolari, ma è difficile pensare ad una panchina di Melchiorri, attualmente la punta di diamante dei biancorossi. Sugli esterni Pachonik potrebbe essere dirottato a sinistra per limitare le pericolose incursioni di Rispoli, con conseguente inserimento di Bittante. Ipotesi che si vedranno all’atto di presentazione delle distinte pre gara. Per la Sicilia sono partiti una cinquantina di indomiti tifosi biancorossi. “Quelli del Camper” hanno anticipato di ventiquattr’ore per unire calcio, turismo e buona tavla.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Palermo (3-5-2): Pomini; Dawidowicz, Rajokovic, Szyminski; Rispoli, Murwaki, Jajalo, Ghahorè, Rolando; Coronado, La Gumina. All.: Tedino.

Carpi (3-5-1-1): Colombi; Capela, Poli, Ligi; Bittante, Verna, Mbaye, Garritano, Pachonik; Jelenic; Melchiorri.

Arbitro: Ghersini di Genova (assistenti Fiore di Barletta e Pagliardini di Arezzo, quarto ufficiale Martinelli di Roma)