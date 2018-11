Parma Sassuolo, probabili formazioni | Sensi e Berardi pronti a rientrare dopo la Nazionale

Lunch match al ‘Tardini’ per il Sassuolo che prima della sosta aveva pareggiato con la Lazio al termine di una partita di carattere. Rientrano alla base anche i nazionali Sensi e Berardi reduci da una buona prestazione contro gli Stati Uniti e pronti a scendere in campo dal primo minuto domani contro il Parma. Calcio d’inizio alle 12.30.

QUI PARMA - La sosta è servita ai ducali per recuperare alcuni giocatori infortunati, quindi D'Aversa potrà contare sui titolari per affrontare il Sassuolo. In difesa ballottaggio tra Bastoni e Gobbi, mentre in attacco dovrebbe giocare Biabiany, con Di Gaudio pronto a entrare dalla panchina.

QUI SASSUOLO - 4-3-3 per i neroverdi con Ferrari e Magnani al centro della difesa, a riposo in panchina Marlon. Sensi titolare a centrocampo con Magnanelli, mentre in attacco Djuricic ruba il posto a Di Francesco accanto a Boateng e Berardi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Stulac, Grassi; Biabiany, Inglese, Gervinho.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Magnani, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan, Magnanelli; Berardi, Boateng, Djuricic.

