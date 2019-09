Parma Sassuolo, probabili formazioni | Possibile Boga dal primo minuto

Dopo la brillante vittoria contro la Spal, i neroverdi si preparano alla trasferta infrasettimanale di Parma dove punteranno a ripetere la bella prestazione e a dare continuità ai risultati. Fischio d'inizio al 'Tardini' domani, mercoledì 25 settembre, ore 21.

QUI PARMA - Qualche problema con gli infortunati per mister D'Aversa che dovrà fare a meno di Grassi e Kucka, ancora da recuperare. La formazione quindi potrebbe essere molto simile a quella vista nel 2-0 subito contro la Lazio. In attacco si pensa a far rifiatare Inglese che è comunque in vantaggio su Cornelius nel ballottaggio.

QUI SASSUOLO - Berardi e Caputo sono irrinunciabili. Se già lo sembravano la settimana scorsa, dopo il match di domenica contro la Spal lo sono ancora di più. Insieme a loro potrebbe esserci Boga dal primo minuto. A centrocampo difficile pensare a Manganelli titolare, quindi spazio ancora ad Obiang con Duncan e Locatelli.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga.