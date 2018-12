Pescara-Carpi, probabili formazioni | Biancorossi, il riscatto passa dall'Adriatico

Già la trasferta di Pescara (venerdì, ore 21), sarebbe stata impegnativa in condizioni “normali”. Per il Carpi, senza i il suo top player (il portiere titolare Colombi, squalificato per due turni, salterà anche la Salernitana) e il “dodicesimo” Serraiocco (infortunato, tra l’altro pescarese di nascita), quella dell’Adriatico lo è ancora di più. Sulla strada del riscatto dopo la sconfitta casalinga col Lecce, i biancorossi dovranno compattarsi ancora di più, davanti al portiere designato per questa delicatissima sfida. La società è corsa ai ripari, provando ed ingaggiando il 25enne Riccardo Piscitelli che ha preso la maglia n. 35. Già Primavera del Milan, negli ultimi anni a Benevento ha giocato però davvero poco. Emergenza assoluta, in attesa di intervenire “pesantemente” sul mercato, con almeno altri tre arrivi.

Castori analizza così il match dell’Adriatico “Cornacchia”: “Di Colombi ha già parlato il direttore, non ci voglio tornare sopra, anche se ha preso una squalifica immeritata. Gioca Piscitelli, un ragazzo che ha voglia di far bene ed è in linea con i nostri principi. Per noi è una gara difficile contro un’avversaria di grande qualità, col centrocampo più forte del torneo. Brugman, per fare un esempio, in B è sprecato. Tuttavia, nonostante la sconfitta, col Lecce abbiamo disputato la migliore gara della mia gestione, confermando di essere in crescita. Indi per cui a Pescara, pur nutrendo grande rispetto per gli avversari che giocando in casa avranno smania di riscatto, ci giocheremo le nostre carte, puntando sull’attenzione e sull’aggressività per limitare il loro gioco, badando anche e soprattutto a rispettare le distanze. Pillon? Con Bepi ci conosciamo da tanti anni, dai tempi di Treviso-Tolentino, in C2, tanto per dire. E’ un ottimo tecnico, esperto e capace, d’altronde i risultati parlano per lui. Quando ho ereditato il Carpi dalla sua gestione (estate 2014, n.d.r.), trovai una squadra con dei criteri giusti a livello tattico, è un allenatore che sa dare molto equilibrio alle proprie squadre, ha grande conoscenza della categoria e i risultati del Pescara testimoniano il suo valore

Segui Pescara-Carpi in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!

DAL CAMPO – Rientra Sabbione, match winner dell’ultimo match nello scorso marzo. Il calciatore genovese con Calabro in quel periodo giocava “finto” centravanti. A Pescara torna in difesa al centro insieme a Poli. Piscitelli in porta al posto dello squalificato Colombi, per il resto l’assetto dovrebbe restare identico alla gara col Lecce.

Anche il Pescara, sconfitto a Perugia, cerca il rilancio dopo un periodo di flessione sul piano dei risultati ed anche della brillantezza. Pillon è consapevole delle difficoltà dell’impegno ed ammonisce: “Il Carpi ha fatto più punti fuori che in casa. Corre molto, pressa e non ti lascia giocare, so a cosa vado incontro, non sarà facile. Bisognerà avere pazienza e disciplina tattica”. Assenti Fiorillo e Campagnaro, defezioni non da poco per l’ex Pillon (guidò il Carpi per quattro mesi nel 2014). La buona notizia per il “delfino” è il recupero dell’altro ex Ledian Memushaj (due anni a Carpi non consecutivi, nel 2011/12 e 2013/14), elemento cardine della squadra adriatica. Abile e arruolato anche Balzano. Scalera, Antonucci, e Kanoutè non convocati.

LE PROBABILI FORMAZIONI (stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”, venerdì ore 21)

PESCARA (4-3-3): Kastrati; Balzano, Gravillon, Perrotta, Del Grosso; Brugman, Machin, Memushaj; Marras, Mancuso, Crecco. A disp.: Farelli, Fornasier, Elizalde, Ciofani II, Melegoni, Scognamiglio, Palazzi, Monachello, Cocco, Del Sole, Scuccimarra All.: Pillon.

CARPI (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik, Poli, Sabbione, Buongiorno; Jelenic, Mbaye, Pasciuti, Piscitella; Concas; Mokulu. A disp.: Sambo, Ligi, Suagher, Barnofsky, Frascatore, Vano, Romairone, Di Noia, Saric, Machach, Arrighini. All.: Castori.

ARBITRO: Maggioni di Lecco (Capaldo di Napoli/Di Gioia di Foligno; quarto uff. Massimi di Termoli)