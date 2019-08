Piacenza-Modena, probabili formazioni | Ferrario confermato, Tulissi e Sodinha in panchina

Torna il derby col Piacenza che si giocherà nell’anticipo di questa sera, alle 20.45, al ‘Garilli’. I canarini hanno pareggiato a reti inviolate contro il Piacenza nella prima di campionato al ‘Braglia’, creando più occasioni degli avversari, ma senza mai essere veramente pericolosi; anche i biancorossi sono reduci da un pareggio senza reti, contro l’Arzignano, e scalpitano per fare bella figura davanti ai propri tifosi.

QUI PIACENZA - Il modulo scelto da Franzini è il 4-3-1-2 con il tandem d’attacco formato da Paponi e dall’esperto Cacia; alle loro spalle ci sarà Cattaneo sulla trequarti. Giandonato a centrocampo con Nicco e Marotta, mentre al centro della difesa ci saranno Milesi e Pergreffi; sulle fasce Zappella e Nannini. Tra i pali Del Favero.

QUI MODENA - Rimane out De Grazia, mentre Rabiu e Duca tornano in panchina pronti ad entrare. Mister Zironelli continua col 3-5-2 con Perna e Zaro confermati in difesa e il possibile esordio di Ingegneri a completare il reparto. Sulla mediana Boscolo Papo con Laurenti e Davì, mentre sulle fasce agiranno Mattioli e Varutti. Ferrario confermato in attacco con Rossetti che parte titolare. Sodinha e Tulissi entreranno probabilmente a partita in corso.

PROBABILI FORMAZIONI

PIACENZA (4-3-1-2): Del Favero; Zappella, Milesi, Pergreffi, Nannini; Nicco, Giandonato, Marotta; Cattaneo; Paponi, Cacia.

MODENA (3-5-2): Gagno; Ingegneri, Zaro, Perna; Mattioli, Laurenti, Boscolo Papo, Davì, Varutti; Ferrario, Rossetti.