Pro Vercelli - Carpi, probabili formazioni | Mercoledì di Coppa, Riolfo fa turnover

Torna la Coppa Italia, oggi pomeriggio (ore 15) in campo il Carpi che sfida al “Piola” di Vercelli la gloriosa Pro che milita nel girone A e che è guidata da Alberto Gilardino.

Gara secca, chi vince (anche dopo eventuali supplementari e calci di rigore), sfiderà agli ottavi la vincente di Juventus Under 23-Alessandria. Una manifestazione che è bene non snobbare, perché arrivare in fondo significherebbe eventualmente saltare qualche turno negli eventuali play-off di campionato.

Riolfo, in conferenza stampa, chiarisce: ”La Coppa non è il nostro obiettivo principale, è vero. Ci teniamo a passare il turno per il semplice fatto che il Carpi scende sempre in campo per vincere. Giocherà chi fin qui ha avuto meno, e qualcuno dovrà necessariamente adattarsi anche in un ruolo non suo. E’ una gara ufficiale che per noi è un banco di prova importante. La Coppa è dispendiosa, soprattutto quando ci saranno i turni di andata e ritorno, e dovremo eventualmente essere bravi a gestire le forze in gare così ravvicinate.

DAL CAMPO – Turno di riposo per quasi tutti i titolarissimi, ad eccezione di Saric. Formazione diversa per almeno nove undicesimi rispetto a quella che ha battuto il Ravenna. Nella Pro Vercelli sicuro in campo l’ex Romairone (classe 99).

LE PROBABILI FORMAZIONI

PRO VERCELLI (4-3-3): Saro; Franchino, Carosso, Benedetti, Volpe; Merio, Grossi, Iezzi; Della Morte, Ciceri, Romairone. All.: Gilardino.

CARPI (4-3-1-2): Rossini; Clemente, Boccaccini, Varoli, Carta; Fofana, Simonetti, Saric; Maurizi; Carletti, Mastaj. All.: Riolfo.

Arbitro: Nicolini di Brescia.