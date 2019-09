Reggio Audace-Carpi, probabili formazioni | La reggiana fa cent'anni, il Carpi vuole farle la festa

Non sarà certo la prima volta del Carpi a Reggio Emilia, dove torna in campionato dopo sei anni e mezzo. Tuttavia il derby di mercoledì (20.45) al Mapei ha davvero un sapore particolare. Sia per i padroni di casa, che festeggiano il centenario, sia per gli stessi biancorossi, imbattuti come i rivali, cui sono appaiati in classifica e divisi da soli…venticinque chilometri.

Nei documenti ufficiali è ancora Reggio Audace, ma per tutti è la Reggiana, ripescata in serie C nonostante il terzo posto dell’anno scorso dietro Pegolettese e Modena. Budget consistente, staff societario rinforzato da Tosi ed Amadei, organico all’altezza di un torneo di vertice. E il Carpi? Fin qui ha sorpreso tutti, anche il suo patron, quel Bonacini in passato accostato proprio alla Reggiana ma che oggi più che mai si “coccola” la sua “piccola” squadra in un girone di “giganti” che sembra quasi una serie B-bis.

La partita. Sentiamo Riolfo in conferenza: “Non è il primo big match della stagione direi, abbiamo già incontrato grandi squadre come Cesena, Sudtirol, Vicenza e Padova. E’ chiaro che il contorno, uno stadio da Serie A e un evento come il loro centenario saranno una cornice importante ma non devono toglierci concentrazione su ciò che bisogna fare sul campo. Sarà una partita su ritmi intensi, entrambe le squadre hanno giocato pochi giorni fa però si parte alla parI. Saric-Maurizi? È un ballottaggio settimanale come quelli che ci sono in altri ruoli… Sono tutti disponibili. Jelenic? E’ uno dei giocatori più importanti della rosa e lo valutiamo ogni giorno con lo staff perchè lo voglio al meglio. Ci siamo quasi."

"Le parole del patron Bonacini? Ha assorbito la delusione della retrocessione dell’anno scorso, grazie anche alle prestazioni dei ragazzi e mi fa piacere si senta sempre più legato alla squadra. Speravo in un avvio di stagione così, abbiamo lavorato fin dal primo giorno con l’obiettivo di provare a vincere tutte le partite e per ora ci siamo riusciti quasi sempre. Ci sono squadroni che hanno avuto problemi in questo inizio, noi ci siamo fatti trovare pronti, dobbiamo continuare a superarci di partita in partita. La Reggio Audace l’ho vista dal vivo o in video ed è una squadra che gioca bene, organizzata, spumeggiante. Sanno giocare a calcio, sia col 3-5-2 che con il 3-4-1-2. Sono pericolosi in ampiezza e in profondità, potendo contare con attaccanti come Marchi e Scappini. E’ una squadra che prova a giocare a calcio e fa di questo credo la sua forza e la sua convinzione”.

PROBABILI FORMAZIONI:

REGGIANA: Narduzzo; Spanò, Costa, Rozzio; Favale, Varone, Rossi, Kirwan; Staiti; Marchi, Scappini. All.: Alvini.

CARPI (4-3-1-2): Nobile; Pellegrini, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini: Saber, Pezzi, Carta; Saric; Maurizi, Vano.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia (Mariottini di Arezzo; Meocci di Siena).