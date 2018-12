Roma Sassuolo, probabili formazioni | Out Duncan, Di Francesco sfida in famiglia

Trasferta romana di Santo Stefano per i neroverdi che alle 18:00 cercheranno di mettere in difficoltà la Roma del grande ex Di Francesco, da tempo sottoposto a grandi pressioni sulla panchina giallorossa. Padroni di casa obbligati a vincere per dare un segnale, Sassuolo che può giocare più a cuor leggero pur avendo una posizione di classifica da mantenere e possibilmente migliorare per stare in corsa per l'Europa.

QUI ROMA - Torna El Shaarawy che partirà però dalla panchina; ancora assenti due uomini chiave, De Rossi e Pellegrini. Sulla trequarti Zaniolo, mentre unica punta sarà Schick, con Dzeko che si accomoda in panchina pronto ad entrare. Nessun dubbio per la difesa a quattro.

QUI SASSUOLO - Squalificato Rogerio che è stato ammonito nell'ultimo match contro il Torino quando era diffidato. Ancora assenti anche gli infortunati Boateng, Adjapong e si aggiunge Duncan. Solito ballottaggio tra Magnanelli e Locatelli in mediana, con il primo favorito sul secondo. Di Francesco giocherà contro il padre sulla fascia sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Perotti; Schick.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Bourabia, Magnanelli, Sensi, Di Francesco; Babacar, Berardi.

