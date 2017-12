Roma Sassuolo, probabili formazioni | Di Francesco ritrova i neroverdi

Sfida speciale per mister Di Francesco che ritroverà il "suo" Sassuolo; arrivato in Serie B in Piazzale Risorgimento, l'allenatore pescarese ha portato i neroverdi fino all'Europa League crescendo insieme alla squadra tanto da approdare l'estate scorsa in un top club, la "sua" Roma, dove era diventato grande da giocatore.

QUI ROMA - Assenti Karsdorp e l'ex neroverde Defrel. Confermati in attacco Dzeko e Schick, reduce da un erroraccio nel finale di partita contro la Juve; ballottaggio Perotti-El Shaarawy. In campo dal primo minuto l'altro ex di turno, Lorenzo Pellegrini, che giocherà al fianco di De Rossi e Nainggolan.

QUI SASSUOLO - Ancora assenti Adjapong, Sensi, Biondini e Letschert. Mister Iachini conferma la formazione che ha battuto l'Inter al 'Mapei Stadium' con Falcinelli dal primo minuto e Matri sempre pronto a subentrare. In difesa Goldaniga lascerà forse spazio a Cannavaro nel finale per l'addio al calcio giocato.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, Perotti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano.