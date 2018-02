Salernitana-Carpi, probabili formazioni | All'Arechi il primo test per il Carpi rinforzato

Dopo la balsamica vittoria sullo Spezia, il Carpi vuole confermare i progressi anche fuori casa, I biancorossi sono già partiti per Salerno dove sabato (alle 15) sfideranno i granata campani nel ribollente catino delllo sradio Arechi. Non proprio un match facilissimo, anzi. La squadra di Colantuono, anch’essa parzialmente rinnovata dal mercato suppletivo, schiuma ancora rabbia per i due punti sfumati lunedì sera a Terni al 94’, quando sembrava aver ottenuto il successo ed invece ha dovuto incassare il 2-2 a firma del rossoverde Montalto. In più c’è l’insoddisfazione della tifoseria – una delle più calde d’Italia – che vorrebbe lottare per tornare in A ma non si sente tutelata, in questo senso, dall’attuale società accusata di “galleggiare” nella mediocrità del centroclassifica.

Toccherà al Carpi verificare la voglia di risalire la classifica dei campani, rinforzati comunque da Palombi (Lazio, già in gol due settimane fa), Monaco (dal Perugia) e Casasola (ex Trapani), e senza più in organico Gatto (Entella), Rodriguez (Empoli), Perico (Livorno), Kadi (Alessandria), Cicerelli (Pordenone), Alex (Pro Vercelli) e Rizzo (Catania). Una bella sforbiciata alla “rosa” ed ai musi lunghi, panchinari o “tribunari” a seconda delle circostanze. Per fronteggiare la Salernitana che Carpi dovremo aspettarci all’Arechi?

Risponde il tecnico Calabro: “E’ una Salernitana dal Dna diverso, rispetto alla gestione Bollini. Da parte nostra sarà fondamentale non dargli campo aperto e non palleggiarle in faccia. La nostra parola d’ordine è e deve essere continuità nel proporci senza stare a guardare troppo l’avversario. Bisognerà preoccuparsi innanzitutto di quello che saremo capaci di fare noi, con cattiveria ed organizzazione. Del mercato sono soddisfatto, faccio i complimenti alla società ed a chi ha operato, arricchendo la rosa di calciatori polivalenti e funzionali al nostro progetto”.

MERCATO - Il mercato invernale del Carpi ha portato in biancorosso, oltre a Calapai (arrivato a novembre da svincolato dal Modena), Palumbo (dal Monterosi, serie D), ed a Melchiorri (già in campo da due settimane e in gol contro lo Spezia, anche Garritano (prestito dal Chievo) e Di Chiara (dal Benevento). A giugno Mbakogu potrebbe finire al Leeds. Non fanno più parte dell’organico biancorosso Anastasio, Prezioso, Romano, Carletti, Yamga e del giovane Zanoli (finito al Napoli). Blanchard che era (fuori lista) è andato all’Alessandria. Obiettivo del Carpi, neanche a dirlo, salvezza anticipata e poi… “Arriviamo prima possibile a 50, poi vediamo”. Il mantra è conosciuto, ma mai come quest’anno è sacrosanto. La B è imprevedibile, meglio stare con i piedi ben piantati a terra.

DAL CAMPO – Four-four-two, il Carpi a Salerno conferma il modulo. Di Chiara raggiungerà i nuovi compagni direttamente in ritiro. Calapai confermato esterno alto, come la coppia-gol Melcchiorri.Mbakogu. Mbaye e Sabbione si giocano un posto in mezzo. Tutti convocati, eccetto Palumbo e gli indisponibili Jelenic e Belloni. Nella Salernitana squalificato Ricci, out Adamonis e Signorelli, emergenza a centrocampo. Odjer dal 1’, Della Rocca in panchina dopo 5 mesi.

COSI’ IN CAMPO? SALERNO, STADIO “ARECHI” 3 FEBBRAIO, ORE 15

SALERNITANA: (3-4-2-1): Radunovic; Casasola, Tuia, Schiavi; Pucino, Minala, Odjer, Vitale; Sprocati; Palombi, Rossi. In panchina: Iliadis, Russo; Monaco, Popescu, Della Rocca II, Kiyine, Zito, Bocalon, Rosina, Di Roberto. All.: Colantuono.

CARPI (4-4-2): Colombi; Pachonik, Brosco, Ligi, Poli; Calapai, Verna, Mbaye, Pasciuti; Melchiorri, Mbakogu. In panchina: Serraiocco, Brunelli; Capela, Concas, Bittante, Giorico, Saric, Saber, Sabbione, Malcore, Nzola.

ARBITRO: Illuzzi di Molfetta (Colarosi, Sechi; Moriconi)