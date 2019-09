Sambenedettese Modena, probabili formazioni | Varutti torna titolare, Ferrario ancora in panchina

Turno infrasettimanale per la Serie C: il Modena affronterà la lontana trasferta di San Benedetto del Tronto contro la squadra di mister Montero. Alcuni cambiamenti di formazione per Zironelli, nessuna variazione invece per i padroni di casa.

QUI SAMBENEDETTESE - Non vuole nemmeno sentir nominare la parola "turnover" Montero che in conferenza stampa elimina ogni dubbio sul punto. Pur essendo un turno infrasettimanale, i giocatori sono giovani e devono essere in grado di affrontare questo impegno. Formazione quindi del tutto simile a quella vista domenica nel pareggio contro la Fermana.

QUI MODENA - Tra i canarini saranno assenti Spaviero e Pacini, entrambi con problemi fisici. Mister Zironelli ha annunciato qualche cambio, ma la struttura della squadra sarà la stessa. Ancora in panchina Duca e Rabiu che non sono pronti a entrare dal primo minuto, così come Ferrario e Sodinha.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Miceli, Carillo, Gemignani; Gelonese, Angiulli, Frediani; Orlando, Cernigoi, Di Massimo.

MODENA (3-5-2): Gagno; Politti, Zaro, Perna; Bearzotti, Davì, Boscolo Papo, De Grazia, Varutti; Rossetti, Tulissi.