Sampdoria Sassuolo, probabili formazioni | Out Boateng, Di Francesco arretrato

Dopo le due sconfitte rimediate contro Milan e Napoli, il Sassuolo deve dimettersi subito in riga e ricominciare a fare punti per non perdere il vantaggio conquistato con tanto lavoro e sacrificio nelle prime gare di campionato. Domani sera appuntamento alle 20.30 al ‘Luigi Ferraris’ di Genova contro la Sampdoria.

QUI SAMPDORIA - Assente solo Regini per infortunio. mister Giampaolo dovrebbe riconfermare quasi totalmente gli undici scesi in campo e usciti vincenti contro l'Atalanta nella scorsa giornata di campionato. 4-3-1-2 con Caprari sulla trequarti e Defrel-Quagliarella a formare il tandem d'attacco.

QUI SASSUOLO - Tanti assenti per De Zerbi che dovrà fare a meno dello squalificato Rogério oltre a Boateng, Boga e Duncan che non sono al top della forma. Nel tridente d'attacco spazio dal primo minuto per Djuricic, in mediana Bourabia e Magnanelli; Federico Di Francesco sulla fascia a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Caprari; Defrel, Quagliarella.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Bourabia, Magnanelli, Di Francesco; Berardi, Babacar, Djuricic.