Sassuolo Atalanta, probabili formazioni | Nessuna novità per i neroverdi

Anticipo serale per i neroverdi che questa sera, alle 18, ospiteranno l'Atalanta al 'Mapei Stadium'. Gli uomini di Iachini sono reduci da un buon pareggio casalingo contro il Torino, mentre l'Atalanta ha subito una sconfitta all'Atleti Azzurri d'Italia in favore del Napoli.

QUI SASSUOLO - Niente di nuovo per mister Iachini che conferma gli undici titolari visti contro il Torino. Il nuovo arrivato Lemos non è ancora pronto per entrare in partita essendo arrivato solo da pochi giorni. In attacco Falcinelli e Matri pronti ancora una volta ad alternarsi.

QUI ATALANTA - A riposo Toloi, Masiello, Gomez e Petagna, mentre Rizzo sarà assente per un problema ai tendini. Assente anche Spinazzola per un acciacco. In difesa spazio dunque per Mancini e Palomino; in attacco dal primo minuto Ilicic e Cornelius.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Ilicic, Cornelius.