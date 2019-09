Sassuolo Atalanta, probabili formazioni | Defrel torna titolare, tra i nerazzurri assente Muriel

Questa sera, ore 20.45, il Sassuolo affronterà al Mapei Stadium una squadra che ha dimostrato di essere in forma battendo la Roma 2-0: l'Atalanta. I bergamaschi sembrano essersi ripresi dopo la botta subita in Champions League al loro esordio assoluto, mentre i neroverdi devono ricordarsi della beffa subita a Parma per non ripetere l'errore.

QUI SASSUOLO - Dovrebbe tornare in panchina Magnanelli che ha giocato da titolare nel match contro il Parma, mentre in attacco De Zerbi pensa a riproporre Defrel insieme a Berardi e Caputo come nell'esaltante match contro la Spal. In difesa confermati Chiriches e Ferrari, mentre a destra potrebbe esserci Muldur.

QUI ATALANTA - Non ha recuperato Muriel dalla tonsillite e non è nella lista dei convocati di mister Gasperini. In attacco pronto il tandem Ilicic-Zapata, mentre qualche dubbio rimane a centrocampo dove De Roon e Pasalic si giocano una maglia da titolare, con il secondo in vantaggio sul primo.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata.