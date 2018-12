Sassuolo Atalanta, probabili formazioni | Boateng torna tra i convocati

Dopo la caduta di Santo Stefano a Roma, i neroverdi ripartono dal Mapei Stadium e dall'Atalanta per cercare un risultato positivo che permetta di chiudere questa annata positiva al meglio. Gli ospiti arriveranno invece carichi dopo aver pareggiato contro la Juventus.

QUI SASSUOLO - Torna tra i convocati Boateng che partirà dalla panchina, rientra invece dalla squalifica Rogerio che riprenderà posto tra i titolari, così come Duncan che ha risolto i problemi fisici. Out Ferrari, De Zerbi pensa alla difesa a quattro con Lirola sulla fascia destra, Marlon e Magnani al centro. Ballottaggio in attacco tra Di Francesco e Djuricic.

QUI ATALANTA - Terminate le squalifiche di Toloi e Palomino che tornano titolari in difesa; unico assente tra i nerazzurri e De Roon ancora infortunato. Dopo la buona prova contro la Juventus, unica punta sarà Zapata, sostenuto da Ilicic e Gomez. In mediana agiranno Pasalic e Freuler.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Magnani, Rogerio; Duncan, Locatelli, Sensi; Berardi, Babacar, Di Francesco.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata.