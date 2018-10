Sassuolo Bologna, probabili formazioni | In attacco rientra Boateng

Lunch match per i neroverdi che affronteranno il Bologna al ‘Mapei Stadium’ con l’obiettivo di tornare alla vittoria che manca da tre giornate ormai. Il Sassuolo infatti è reduce da due sconfitte contro Milan e Napoli e un pareggio nell’ultima giornata contro la Sampdoria. I rossoblù, d’altra parte, sono a otto punti, non troppo distanti dalla zona rossa della classifica, e devono cercare di non perdere questo match.

QUI SASSUOLO - Torna al 4-3-3 mister De Zerbi che dovrà fare a meno di Peluso e Duncan, entrambi acciaccati. Nel tridente d’attacco, insieme a Berardi e Di Francesco, torna Boateng. A centrocampo Locatelli torna a prendere il posto di Magnanelli. Rogerio rientra dalla squalifica.

QUI BOLOGNA - 4-3-1-2 per Inzaghi che sulla trequarti dovrebbe preferire Orsolini a Dzemaili che sarà comunque titolare ma a centrocampo. Saranno assenti Mattiello, Krejci, Danilo e Dijks. Sulla mediana Pulgar con Poli a completare il reparto.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Di Francesco.

BOLOGNA (4-3-1-2): Skorupski; Calabresi, De Maio, Helander, Mbaye; Poli, Pulgar, Dzemaili; Orsolini; Palacio, Santander.