Sassuolo Bologna, probabili formazioni | Infermerie piene per il derby emiliano

Ancora uno scontro salvezza per il Sassuolo dopo il pareggio in trasferta con il Lecce. Questa sera al 'Mapei Stadium' è atteso il derby emiliano contro il Bologna di Mihajlovic che arriva da due sconfitte consecutive, ma che ha dimostrato grande carattere in questa prima fase di campionato. In palio punti importanti per non rischiare di avvicinarsi troppo alle zone rosse della classifica.

QUI SASSUOLO - Assente Obiang per squalifica, oltre ai soliti infortunati Rogerio, Pegolo, Chiriches, Ferrari e Mazzitelli. Squadra dunque decimata, in particolare in difesa dove sono emerse le problematiche maggiori nelle ultime gare. In attacco ancora spazio a Boga dal primo minuto; insieme a lui l'insostituibile Berardi e Caputo.

QUI BOLOGNA - Assenze importanti anche per il Bologna che dovrà fare a meno di Soriano, Dijks, Tomiyasu, Destro e Santander, tutti per problemi fisici. Davanti alla difesa giocheranno Poli e Medel, mentre alle spalle della punta Palacio, ci saranno Orsolini, Svanberg e l'ex Sansone.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Caputo, Boga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.