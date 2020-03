Sassuolo Brescia, probabili formazioni | Assente Traorè, a centrocampo spazio a Obiang

Torna in campo anche il Sassuolo dopo i primi recuperi giocati oggi: al 'Mapei Stadium' domani sera arriva il Brescia a caccia di punti salvezza, in attesa di sapere martedì se il campionato verrà sospeso. Fischio d'inizio alle ore 18.30.

QUI SASSUOLO - Assente Traorè che non compare tra i convocati dopo un periodo di assenza dagli allenamenti. La formazione dovrebbe essere quella tipo, con Romagna e Ferrari al centro della difesa, Obiang preferito a Magnanelli a centrocampo. In attacco nessuna novità, con Caputo unica punta supportato dai soliti Berardi, Djuricic e Boga.

QUI BRESCIA - Assente Mateju per squalifica. Balotelli ci sarà dal primo minuto in attacco insieme a Torregrossa, mentre sulla trequarti ci sarà Zmrhal. In mediana Tonali, con Cistana e Chancellor che agiranno al centro della difesa. Tra i pali Joronen.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Balotelli.