Sassuolo Cagliari, probabili formazioni | Rientra Goldaniga, Babacar ancora titolare

Dopo le brucianti sconfitte con Atalanta e Juventus, il Sassuolo deve tornare urgentemente alla vittoria nel match casalingo di domani contro il Cagliari per non rischiare di ricadere in zone pericolosissime della classifica.

QUI SASSUOLO - Torna Goldaniga in difesa a rilevare il posto di Lemos, non troppo convincente contro la Juventus. Ancora fiducia a Babacar che in attacco completerà il tridente con Berardi e Politano.

QUI CAGLIARI - Rientra Pisacane che sarà in ballottaggio con Andreoli, quest'ultimo favorito sul primo per una maglia da titolare. In attacco l'ex Pavoletti sarà affiancato da Joao Pedro..

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Andreolli, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Cigarini, Barella, Padoin; Joao Pedro, Pavoletti.