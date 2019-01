Sassuolo Cagliari, probabili formazioni | Sensi out, torna titolare Magnanelli

Anticipo del sabato per i neroverdi che ospiteranno al 'Mapei Stadium' il Cagliari. Il Sassuolo è reduce da un'ottima prestazione a San Siro contro l'Inter che ha portato solo a un pareggio ma a ha dato grande convinzione e morale alla squadra di mister De Zerbi. Calcio d'inizio alle ore 15.

QUI SASSUOLO - Con la cessione di Boateng al Barcellona, De Zerbi opterà per Babacar come titolare al centro dell'attacco insieme a Berardi e Djuricic, con Di Francesco sempre pronto a subentrare. Assente Sensi a centrocampo per squalifica, al suo posto ci sarà Magnanelli. Ballottaggio tra Duncan, non al massimo della forma, e Locatelli.

QUI CAGLIARI - Assenti Castro e Klavan. Mister Maran pensa al 4-3-2-1 con l'ex Pavoletti come unica punta; alle sue spalle Joao Pedro e Birsa. Sulla mediana Cigarini, mentre al centro della difesa ci saranno Pisacane e Ceppitelli; sulle fasce Srna e Padoin.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Barella, Cigarini, Ionita; Joao Pedro, Birsa; Pavoletti.

