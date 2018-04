Sassuolo Fiorentina, probabili formazioni | Spazio all'ex Babacar

Questa alle 18 fischio d'inizio tra neroverdi e viola al 'Mapei Stadium'. Il Sassuolo è reduce da una importantissima vittoria contro una diretta avversaria per la salvezza, il Verona, mentre la Fiorentina ha subito una rimonta perdendo 3-4 in casa contro la Lazio. Mentre gli uomini di Iachini sono ormai vicinissimi alla salvezza, quelli di Pioli stanno lottando per un posto in Europa.

QUI SASSUOLO - Non dovrebbero esserci grandi sorprese nella formazione neroverdi, con Lemos confermato in difesa dopo il gol vittoria contro il Verona; a centrocampo ancora spazio a Duncan, mentre in attacco potrebbe partire dal primo minuto l'ex di turno Babacar insieme a Berardi.

QUI FIORENTINA - Squalificato Sportiello per aver preso un rosso diretto contro la Lazio, al suo posto ancora Dragowski. Squalificato anche Pezzella, nella difesa a quattro Milenkovic e Vitor Hugo saranno i centrali, mentre Laurini e Biraghisaranno sulle fasce. Spazio anche a Dabo a centrocampo, Saponara sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Mazzitelli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Politano, Babacar.

FIORENTINA (4-3-1-2): Dragowski; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone.