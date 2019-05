Sassuolo Frosinone, probabili formazioni | Ciociari all’ultima spiaggia

Match decisivo per il Frosinone costretto a vincere per cercare di rimanere ancora agganciato alla speranza salvezza, comunque molto lontana. La squadra di Baroni è ora a 11 punti dall’Udinese quartultima (che ha già giocato e pareggiato ieri sera contro l’Inter) quando mancano, oltre a quella di oggi, tre giornate alla fine del campionato. I neroverdi potranno giocare invece queste ultime quattro partite in tutta serenità, solo con lo scopo di divertirsi e divertire.

QUI SASSUOLO - Problemi in difesa per De Zerbi che deve fare a meno di Peluso squalificato e di Magnani infortunato. La coppia di centrali sarà dunque formata da Demiral e Ferrari con Lirola e Rogerio rispettivamente sulle fasce destra e sinistra. Bourabia preferito a Duncan a centrocampo, mentre in attacco potrebbe tornare Boga insieme a Berardi e Babacar.

QUI FROSINONE - Infortunati Salamon e Viviani, unici assenti per mister Baroni. Piena di ex la difesa con Goldaniga e Ariaudo che faranno reparto insieme a Capuano. Ex anche a centrocampo con Chibsah in mediana; gli esterni saranno invece Beghetto e Paganini. Pinamonti non è al top della forma, allora al suo posto potrebbe esserci Ciofani insieme a Ciano nel tandem d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Boga.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Ciofani.

