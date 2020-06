Sassuolo Hellas Verona, probabili formazioni | Possibile turnover in attacco, confermato però Caputo

Non c’è tempo per riposarsi in questa ripresa di campionato che vede le squadre giocare ogni tre giorni. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta e il pareggio contro l’Inter, entrambe le gare giocate in trasferta, il Sassuolo si appresta a tornare al ‘Mapei Stadium’ dove domani sera, alle 19,30, ospiterà l’Hellas Verona che può ancora provare a lottare per l’Europa.

QUI SASSUOLO - Non rientra ancora Toljan, infortunato durante il match contro l’Atalanta; assente per problemi fisici anche Romagna. Al centro della difesa ci sarà Marlon che rientra da un turno di squalifica, mentre torna in panchina Chiriches. Sulla fascia sinistra Kyriakopoulos prenderà il posto di Rogerio. Torna Bourabia a centrocampo ed è previsto turnover dei tre attaccanti alle spalle di Caputo.

QUI HELLAS VERONA - Assente Faraoni per squalifica, in dubbio Veloso che non è al meglio. Sono confermati tra i titolari in difesa Rrahmani e Kumbulla, mentre il terzo dovrebbe essere Empereur che è in vantaggio su Gunter. La punta sarà Verre, alle sue spalle agiranno Pessina e Zaccagni.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traorè; Caputo.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Lazovic, Amrabat, Veloso, Dimarco; Pessina, Zaccagni; Verre.