Sassuolo Inter, probabili formazioni | De Zerbi punta su Berardi e Caputo per il lunch match

Lunch match per il Sassuolo che domani, domenica 20 ottobre, affronterà l'Inter alle 12.30. I neroverdi tornano in campo per la prima volta dopo la scomparsa del patron Squinzi.

QUI SASSUOLO - Out Chiriches che è tornato infortunato dall'impegno con la nazionale. La difesa a quattro sarà quindi formata da Marlon e Peluso al centro, con Muldur e Toljan sulle fasce. Dubbio sulla trequarti dove si giocano una maglia Traorè e Defrel alle spalle della coppia Berardi-Caputo.

QUI INTER - Conte dovrà fare a meno di D’Ambrosio, Sanchez e l'ex Sensi che ha avuto un altro problema fisico. A centrocampo spazio a Gagliardini dal primo minuto, con Brozovic e Barella. Nel tandem d'attacco agiranno Martinez e Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Toljan; Duncan, Magnanelli, Obiang; Traoré; Berardi, Caputo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Martinez, Lukaku.