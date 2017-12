Sassuolo Inter, probabili formazioni | In difesa ancora spazio a Goldaniga

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia il Sassuolo deve affrontare un finale di girone di andata piuttosto proibitivo: oggi alle 15 al 'Mapei Stadium' arriva l'Inter che deve riscattare le ultime brutte figure fatte con Pordenone e Udinese. L'ultima per i neroverdi sarà contro la Roma di mister Di Francesco.

QUI SASSUOLO - Ormai decisa la formazione "tipo" di Iachini che conferma Goldaniga al centro della difesa, con Cannavaro ancora in panchina; a centrocampo Mangnelli affiancato da Missiroli e Duncan, entrambi in crescita. In attacco solito dubbio tra Matri e Falcinelli, insostituibili Politano e Berardi.

QUI INTER - Balottaggio in difesa tra Santon e Nagatomo con il primo in vantaggio sul secondo. Vecino assente per un turno di squalifica, al suo posto pronto Gagliardini. Icardi terminale offensivo con Candreva, Brozovic e Perisic alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Santon; Borja Valero, Gagliardini; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi.