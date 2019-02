Sassuolo Juventus, probabili formazioni | Fuori Magnanelli, Sensi dal primo minuto

Buon momento per i neroverdi che nonostante qualche battuta d'arresto rimangono in corsa per l'Europa e hanno ritrovato molte sicurezze sul piano del gioco. Domani alle 18 ospiteranno al 'Mapei Stadium' la Juventus di Ronaldo che sta attraversando un momento negativo dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e il pareggio contro il Parma in campionato.

QUI SASSUOLO – Out Magnanelli che non recupera dall'infortunio e fuori anche Duncan per squalifica. Dovrebbe farcela invece dal primo minuto Sensi che farà reparto con Locatelli e Bourabia. Al centro della difesa ci saranno Magnani e Peluso, ancora spazio a Djuricic in attacco con Berardi e Babacar.

QUI JUVENTUS – Ancora problemi in difesa per i bianconeri che dovranno fare a meno di Barzagli, Bonucci e Chiellini. Fermo ancora anche Cuadrado. Allegri pensa a un 4-3-3 con Rugani e Caceres al centro della difesa. A centrocampo Khedira preferito a Bentancur. Cristiano Ronaldo completerà l'attacco con Dybala e Mandzukic.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Bourabia, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Caceres, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

