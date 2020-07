Sassuolo Juventus, probabili formazioni | Tornano Magnanelli e Berardi dal primo minuto

Comincia una serie di partite difficili e decisive per il Sassuolo che dopo la sosta obbligata ha ripreso alla grande portandosi pericolosamente vicino alla zona europea. Questa sera al ‘Mapei Stadium’ arriva la Juventus, poi ci sarà il Cagliari e i due possibili scontri diretti con Milan e Napoli. Fischio d’inizio contro i bianconeri questa sera alle 21,45.

QUI SASSUOLO - Niente da fare per Defrel, ancora fuori anche Obiang e Romagna. A centrocampo rientra capitan Magnanelli che rileva Locatelli e va a fare coppia con Bourabia. Torna dal primo minuto anche Berardi che era rimasto a riposo contro la Lazio; insieme a lui in attacco rientra anche Caputo come titolare e ci sarà sulla sinistra Boga.

QUI JUVENTUS - Squalificato Cuadrado che non sarà della partita, da valutare invece De Ligt che probabilmente partirà dalla panchina. Ancora out per infortunio De Sciglio e Khedira, mentre rientra tra i convocati l’ex di turno Demiral che molto probabilmente non giocherà. In avanti ancora spazio a Bernardeschi con Dybala e Ronaldo.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Bourabia, Magnanelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.