Sassuolo Lazio, probabili formazioni | Corsa all’Europa al ‘Mapei Stadium’

Sfida con vista Europa per Sassuolo e Lazio, separate solo da tre punti, rispettivamente al sesto e al quarto posto in classifica. I neroverdi hanno ripreso a vincere dopo un periodo poco favorevole, i biancocelesti sono reduci da una vittoria in Europa League contro il Marsiglia che dà sicuramente carica alla squadra di Inzaghi.

QUI SASSUOLO - Assenti Bourabia e Boga, entrambi infortunati. Dubbio di modulo per De Zerbi che dovrebbe però optare per il 3-4-3 con Magnanelli e Locatelli sulla mediana, mentre nel tridente offensivo, insieme a Berardi dovrebbero esserci Boateng e Di Francesco. Babacar e Matri in panchina pronti a subentrare.

QUI LAZIO - Tornano a disposizione Leiva e Badelj che partiranno però dalla panchina. Nella difesa a tre potrebbe essere titolare Luiz Felipe con il grande ex di turno Francesco Acerbi e Radu. In avanti Correa sarà alle spalle del bomber Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Locatelli, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Boateng, Di Francesco.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Lulic; Correa; Immobile.