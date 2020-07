Sassuolo Milan, probabili formazioni | Tra i neroverdi rientrano tanti titolari

Questa sera alle 21,45 il Sassuolo ospiterà un Milan in buona forma che vuole vincere per poter festeggiare la qualificazione in Europa League. I neroverdi dopo il pareggio di Cagliari sono fuori da ogni gioco e dovranno solo divertire cercando di allungare ancora la striscia di risultati positivi.

QUI SASSUOLO - Rientrano Berardi, Magnanelli e Bourabia dalla squalifica e si riprendono il posto in campo dal primo minuto. Sono però numerosi gli assenti per De Zerbi che dovrò fare a meno dello squalificato Ferrari e degli infortunati Chiriches, Defrel, Romagna e Obiang. Toljan dovrebbe partire dalla panchina, al centro della difesa ci saranno Magnani e Peluso. Spazio ancora ad Haraslin in attacco; a centrocampo dovrebbe riposare Locatelli, spazio al capitano Magnanelli e a Bourabia.

QUI MILAN - Dopo la larga vittoria contro il Bologna, il Milan non pensa a cambiamenti importanti nell’undici titolare. A guidare tutti come punta ci sarà Ibrahimovic, sostenuto da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. In mediana Kessiè affiancato da Bennacer, mentre al centro della difesa dal primo minuto giocheranno Kjaer e Romagnoli.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Magnani, Peluso, Kyriakopoulos; Bourabia, Magnanelli; Berardi, Traorè, Haraslin; Caputo.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.