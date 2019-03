Sassuolo Napoli, probabili formazioni | Ancora spazio a Boga in attacco

Appuntamento con una big per I neroverdi che questa sera alle 18 ospiteranno il Napoli al ‘Mapei Stadium’. Il Sassuolo è in cerca di vittorie per onorare il campionato, anche se di obiettivi concreti non ne ha più. Gli uomini di Ancelotti arrivano da una bella vittoria contro il Salisburgo in Europa League e faranno rifiatare alcuni titolari.

QUI SASSUOLO - Squalificato Consigli dopo l’ingenuità contro il Milan, al suo posto ci sarà Pegolo. Al centro della difesa ci saranno Demiral e Ferrari, mentre a centrocampo dovrebbe mancare Sensi acciaccato, sulla mediana quindi Magnanelli, Duncan e Locatelli. In attacco ancora spazio a Boga.

QUI NAPOLI - Squalificato anche il portiere dei partenopei, Meret, al suo posto ci sarà quindi Ospina. Al centro della difesa Koulibaly sarà accanto a Chiriches, mentre sulle fasce giocheranno Malcuit e Ghoulam. Sugli esterni di centrocampo Ounas e Verdi, mentre in attacco ci sarà la coppia Insigne-Milik

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Fabian, Verdi; Insigne, Milik.

