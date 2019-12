Sassuolo Napoli, probabili formazioni | Berardi in panchina, Toljan squalificato

Partita importante questa sera per il Sassuolo che deve provare a dare continuità al risultato e alla bella prestazione di Brescia contro un Napoli in difficoltà nonostante il cambio di allenatore, reduce da una sconfitta contro il Parma. Fischio d’inizio al Mapei Stadium alle 20.45.

QUI SASSUOLO - Squalificato Toljan, in difesa si rivede Muldur dal primo minuto; titolare anche Kyriakopoulos, una delle sorprese positive di questo Sassuolo. Possibile Magnanelli a centrocampo con Locatelli, mentre in attacco non dovrebbe esserci Berardi che ha avuto un risentimento muscolare dopo il match di Brescia, ma andrà comunque in panchina. Alle spalle di Caputo ci saranno quindi Boga, Traorè e Djuricic.

QUI NAPOLI - Potrebbe non esserci Mertens che ha avuto qualche problema fisico in settimana. Gattuso dovrà fare a meno anche di Maksimovic e Koulibaly. In difesa andrà probabilmente Di Lorenzo dal primo minuto, per l’attacco l’ex Milan si affida al tridente Callejon-Milik-Insigne.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Boga, Traoré, Djuricic; Caputo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Zielinski, Allan, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne.