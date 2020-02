Sassuolo Parma, probabili formazioni | Ballottaggio Djuricic-Defrel, tante le conferme

Arriva da un grande momento il Sassuolo che ha conquistato dieci punti in quattro partite e nell’ultima uscita ha vinto in rimonta contro la Spal con una buona prova di forza. Domani i neroverdi ospiteranno il Parma con l’obiettivo di raggiungere i ducali in classifica, posizionati a soli tre punti dai ragazzi di De Zerbi. Fischio d’inizio alle ore 15.

QUI SASSUOLO - Ancora assente Chiriches, si ferma anche Traorè. De Zerbi non tocca praticamente niente negli undici titolari, con Romagna e Ferrari al centro della difesa; sulle fasce due giocatori sempre in crescita: Toljan e Kyriakopoulos. In avanti dubbio tra Djuricic e Defrel con il primo favorito a fare reparto insieme a Berardi e Boga alle spalle di Caputo.

QUI PARMA - Non sarà del match Kucka che si è infortunato nel corso di un allenamento. Probabile dunque vedere Kurtic nel tridente d’attacco dove è confermato Cornelius, mentre a centrocampo possibile vedere dal primo minuto Grassi insieme a Brugman ed Hernani.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Grassi; Kurtic, Cornelius, Caprari.