Sassuolo Roma, probabili formazioni | Ferrari dal primo minuto, Defrel torna in panchina

I neroverdi tornano in casa dopo il pareggio contro la Sampdoria ottenuto in inferiorità numerica e attendono la Roma di mister Fonseca. Non ci saranno novità portate dal mercato in campo, né da una parte né dell'altra. Fischio d'inizio alle ore 20.45.

QUI SASSUOLO - Rientra Ferrari che andrà a collocarsi al centro della difesa insieme a Romagna. Assenti invece Peluso per la squalifica rimediata contro la Sampdoria e Chiriches, ancora infortunato. Torna Defrel tra i convocati, ma andrà con ogni probabilità in panchina. Alle spalle di Caputo dovrebbero esserci ancora Berardi, Djuricic e Boga.

QUI ROMA - Non dovrebbero esserci sorprese nella formazione scelta da Fonseca per affrontare i neroverdi. Sulla fascia sinistra Kolarov potrebbe prendere il posto di Spinazzola, sulla destra pronto Santon. Davanti a tutti Dzeko supportato da Under, Pellegrini e Kluivert.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.