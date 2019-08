Sassuolo Sampdoria, probabili formazioni | Rientra Berardi, Magnanelli ancora out

Torna a casa mister Di Francesco per la prima casalinga del Sassuolo che ospiterà la Sampdoria al ‘Mapei Stadium’ domani, domenica 1 settembre, alle 20.45. I neroverdi arrivano da una sconfitta nella prima di campionato contro il Torino, nonostante la buona prestazione, e vorranno subito riscattarsi tra le mura amiche; dall’altra parte i blucerchiati hanno subito la scorsa settimana un pesante passivo di 3-0 contro la Lazio e non possono permettersi un’altra domenica così negativa, visto anche il clima teso che si è creato attorno alla società genovese.

QUI SASSUOLO - Rientrano Berardi e Magnanelli dalla squalifica, ma, mentre il primo sarà sicuramente in campo dal primo minuto, il secondo potrebbe non essere del match per problemi fisici. Assenti anche Rogerio, prima vera tegola stagionale del Sassuolo, e Matri. La formazione potrebbe essere simile a quella vista a Torino, con le novità di Berardi in attacco e Duncan a centrocampo. Possibilità di cambiare modulo all’ultimo per De Zerbi con Traorè pronto ad andare sulla trequarti.

QUI SAMPDORIA - Anche tra i blucerchiati c’è un rientro importante, quello di Gabbiadini che andrà a posizionarsi dal primo minuto in attacco insieme a Quagliarella e Caprari nel 4-3-3 di mister Di Francesco. A centrocampo Ekdal sarà affiancato da Vieira e Linetty, mentre in difesa Bereszynski e Murru agiranno sulle fasce e la coppia di centrali sarà formata da Murillo e Colley. Tra i pali Audero.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari.