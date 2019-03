Sassuolo Sampdoria, probabili formazioni | Assente Magnanelli, ancora spazio a Boga e Demiral

Obbligati a vincere gli uomini di Giampaolo che rischiano di perdere definitivamente il treno dell'Europa, i neroverdi continuano a giocare per divertire e per onorare il campionato, proprio come dimostrato contro il Napoli nello scorso match in cui Magnanelli e compagni hanno dato il massimo e messo in difficoltà la seconda in classifica.

QUI SASSUOLO - Assenti Magnanelli, Marlon, Brignola e Rogerio; De Zerbi recupera Consigli che rientra dal turno di squalifica e torna tra i pali con Pegolo che va in panchina dopo l'ottima prestazione vista contro il Napoli. Ancora titolare Boga che sarà in attacco con Berardi e Djuricic, spazio anche a Demiral che in difesa sta facendo vedere ottime cose.

QUI SAMPDORIA - Assenti Ramirez e Saponara, dietro alle due punte Quagliarella e Gabbiadini ci sarà Praet sulla trequarti. Difesa a quattro con Bereszynski e Murru sulle fasce, mentre in mediana ci sarà Ekdal affiancato da Linetty e Jankto. Convocato, ma partendo dalla panchina, l'ex di turno Defrel che è stato protagonista di uno spiacevole episodio a bordo della sua auto in settimana.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Peluso; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Boga, Djuricic. All. De Zerbi.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Praet; Quagliarella, Gabbiadini. All. Giampaolo.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!