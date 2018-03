Sassuolo Spal, probabili formazioni | Partita che vale doppio

Sfida che vale molto più di tre punti per le due formazioni che si trovano ad un punto dalla terzultima. Scontro direttissimo quindi tra Sassuolo e Spal che scenderanno in campo alle 15.

QUI SASSUOLO - Ancora assente Berardi, avrà spazio come titolare Ragusa insieme a Babacar e Politano nel tridente d'attacco. Assenti anche Matri e Rogerio per problemi fisici. A centrocampo torna Duncan, mentre in difesa Goldaniga ha ancora la meglio su Lemos.

QUI SPAL - Momento favorevole per i ferraresi che arrivano da due vittorie consecutive che hanno consentito alla squadra di uscire dalla zona bollente e di affiancarsi al Sassuolo. Assente Mattiello, pochi dubbi per mister Semplici che opterà ancora per il 3-5-2 con Paloschi e Antenucci davanti.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Goldaniga, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Politano, Babacar, Ragusa.

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Viviani, Schiattarella, Kurtic; Paloschi, Antenucci.