Sassuolo Spal, probabili formazioni | Out Marlon, ballottaggio tra Defrel e Boga

Dopo la bruciante sconfitta dell'Olimpico, i neroverdi tornano a giocare in casa e ospiteranno la Spal con tanti ex. De Zerbi punta ancora su Berardi che ha dimostrato di essere in grandissima forma e può essere sempre determinante.

QUI SASSUOLO - Non è tra i convocati Marlon, quindi al centro della difesa spazio a Chiriches e Ferrari, mentre sulle fasce ci saranno Muldur e Peluso che sembra in vantaggio su Toljan. Obiang in regia con Traorè a destra e Duncan a sinistra, mentre in attacco Berardi e Caputo sono ancora intoccabili, insieme a loro uno tra Defrel e Boga con il secondo più probabile in campo a partita in corso.

QUI SPAL - Arriverà con un 3-5-2 la squadra di Ferrara che tra i pali schiererà Berisha, mentre in difesa ci sarà da sciogliere il ballottaggio tra Tomovic e Felipe come terzo centrale insieme a Cionek e Vicari. A centrocampo gli ex Missiroli e Kurtic sosterranno un altro ex in attacco, ovvero Di Francesco; Floccari pronto ad entrare dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traorè, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Sala; Petagna, Di Francesco.