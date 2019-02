Sassuolo Spal, probabili formazioni | Berardi squalificato, spazio a Boga

Deve essere la giornata del riscatto per i neroverdi che hanno perso le ultime due partite e soprattutto sono stati completamente annullati dall'Empoli nell'ultimo match, senza mai scendere in campo con la testa. Oggi alle 15 ancora un match complicato contro la Spal che è in piena corsa per la salvezza.

QUI SASSUOLO - E' l'attacco il reparto che potrebbe subire più cambiamenti, con Boga che si gioca una maglia da titolare, data l'assenza di Berardi per squalifica, per affiancare Babacar con Djuricic sul lato opposto. Magnanelli dal primo minuto a centrocampo e Locatelli parte dalla panchina. In difesa possibile spazio per Adjapong.

QUI SPAL - Potrebbe partire dalla panchina Antenucci che lascerebbe spazio nel tandem d'attacco a Paloschi e Petagna. Un grande ex sulla mediana: Missiroli, che sarà affiancato da Valoti e Murgia, mentre sugli esterni ci sarà un altro ex, Kurtic, sulla destra e Fares a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Adjapong, Magnani, Peluso, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Boga, Babacar, Djuricic.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Kurtic, Valoti, Missiroli, Murgia, Fares; Paloschi, Petagna.

