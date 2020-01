Sassuolo Torino, probabili formazioni | Berardi c’è, si ferma Ferrari

Anticipo per i neroverdi che questa sera alle 18 sfideranno il Torino al ‘Mapei Stadium’. I ragazzi di De Zerbi sono ancora in emergenza, soprattutto in difesa, ma possono contare su due rientri importanti.

QUI SASSUOLO - Ancora assenti Marlon, Chiriches e Defrel, non convocato Duncan e si ferma anche Ferrari per un problema alla caviglia. Rientrano invece Locatelli e anche Berardi che ha vinto il ricorso e non dovrà scontare il secondo turno di squalifica. In difesa spazio a Peluso al centro con Kuriakopoulos che torna sulla sinistra; Berardi torna a supporto di Caputo con Djuricic e Boga.

QUI TORINO - Non ci sarà Ansaldi, mentre rientra Lyanco in difesa. Baselli è convocato e va in panchina. Mazzarri punta sul 3-4-2-1 con Belotti davanti sostenuto da Verdi e Berenguer.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.