Sassuolo Udinese, probabili formazioni | Fuori Boateng, torna Di Francesco

Riscattarsi subito dopo la brutta sconfitta nel derby: questo è il primo obiettivo del Sassuolo che ha bisogno, oltre al risultato, di ritrovare brillantezza e carattere. Alle 15 al ‘Mapei Stadium’ arriva l’Udinese reduce da una bella vittoria contro la Roma dopo un periodo di difficoltà.

QUI SASSUOLO - Assenti Boateng e Adjapong per infortunio, mister De Zerbi pensa al 3-4-3 con Di Francesco titolare a discapito di Djuricic, Berardi e Babacar al centro.: al suo posto, al centro del tridente nel 3-4-3 neroverde, ci sarà Babacar. Torna in panchina Bourabia; Marlon ancora titolare in difesa.

QUI UDINESE - Assenti Barak, Teodorczyk, Wague, Badu e Ingelsson e Samir infortunati, al posto di quest’ultimo Pezzella esterno a centrocampo. Non dovrebbero esserci altri cambiamenti nei titolari rispetto allo scorso match che è stato il primo sulla panchina dell’Udinese per Nicola.A centrocampo ancora fuori Barak per lombalgia, quindi toccherà a Mandragora, Behrami e Fofana.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Duncan, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Babacar, Di Francesco.

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Mandragora, Behrami, Fofana, Pezzella; De Paul; Pussetto.