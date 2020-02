Spal Sassuolo, probabili formazioni | In difesa torna Peluso, dubbio Djuricic per l'attacco

Ancora un lunch match per i neroverdi che domani affronteranno la trasferta di Ferrara contro la Spal. Tre punti sarebbero importantissimi per il Sassuolo per rilanciarsi, ma i padroni di casa hanno bisogno di uscire dalla zona retrocessione.

QUI SPAL - Assente Cerri per infortunio, in attacco rientra Petagna che sarà in attacco dal primo minuto in coppia con Di Francesco. In mediana ci sarà l’ex Missiroli con Dabo e Castro, sulle fasce Strefezza e Reca. In difesa prevista panchina per Cionek.

QUI SASSUOLO - Rientra dalla squalifica Peluso che torna in campo da titolare al centro della difesa; insieme a lui Ferrari, mentre sulle fasce pronti Toljan e Kyriakopoulos, entrambi ormai sicurezze per il reparto arretrato neroverdi e anche per la fase offensiva. Confermato anche l’attacco, con l’unico dubbio di Djuricic che non è al meglio e potrebbe lasciare spazio a Traorè.

PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo.